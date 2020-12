Peter Jackson revela que no dirigió una de las escenas más famosas de 'El Señor de los Anillos'

El director de la trilogía 'El Señor de los Anillos', Peter Jackson, reveló cuál es su escena favorita de la saga y contó que no la rodó él. Se trata del episodio de 'Las dos torres' en el que Gollum habla con su lado oscuro, Sméagol.

Jackson contó al medio británico The Independent que en el momento del rodaje no había ninguna escena que mostrara la doble personalidad de Gollum, aunque todos sabían que era necesaria. Pero tanto el director como los principales actores estaban muy ocupados con otras partes del filme en ese momento, por lo que Jackson pidió a su coguionista Fran Walsh que escribiera esa escena sin la participación de Elijah Wood y Sean Astin (los 'hobbits' Frodo y Sam). Y es más, como no tenían a nadie que la dirigiera, Jackson se lo pidió a Walsh.

"Se fue por un día y escribió y dirigió una escena que ahora se volvió bastante famosa", confesó el director.