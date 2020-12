FOTOS: Encuentran un cachorro callejero dormido en un pesebre navideño y le consiguen un nuevo hogar

Una familia brasileña encontró un cachorro callejero dormido en el pesebre de un belén navideño erigido en una plaza del municipio de Inhuma, en el estado de Piauí.

Nádia Rosangela daba un paseo con su esposo y su hijo, de dos años, cuando encontró al inusual personaje en la escena decembrina. "Una imagen muy bonita, especialmente para los cristianos", dijo luego al portal CidadeVerde, y detalló: "Dormía todo el tiempo. Otras personas entraron, tomaron fotos, se admiraron, siguieron hablando y él tenía un sueño maravilloso. En ningún momento abrió un ojo o se movió".

La mujer decidió fotografiarlo y luego, en el intento de encontrarle un nuevo hogar, compartió sus imágenes en las redes sociales, ya que no podía adoptarlo ella misma. "Desafortunadamente, no me lo pude llevar porque ya tengo 3 perros y 12 gatos adoptados", explicó.

Una mujer pasa junto a un pesebre y nota un perrito friolento que duerme en su interior esto en #Brasil, lo adoptan pic.twitter.com/2ehfIvk6re — MtyFollow® (@MtyFollow) December 16, 2020

Las respuestas no tardaron mucho en llegar. El cachorro, que resultó ser hembra, fue adoptado por un compañero de Rosangela y recibió el nombre de 'María'. Además, se descubrió que el animal tiene una hermana, que también encontró un nuevo hogar.

"Fue un final feliz. La perrita del pesebre fue bastante difícil de atrapar. Parece que la trataron muy mal en las calles. Pero cuando la persona que la adoptó la recogió en su regazo, pareció entender que sería su dueña", dijo Rosangela.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!