VIDEO: Lionel Messi sorprende con un bonito gesto a uno de sus fanes más fieles, que lo esperaba afuera del Camp Nou

Lionel Messi sorprendió con un bonito gesto a uno de sus aficionados más fieles, que lo esperaba a la salida del Camp Nou, después de la victoria 2-1, que logró este miércoles el F.C. Barcelona ante la Real Sociedad.

En un video, publicado por un usuario de TikTok, apodado 'fcbkyrylo', se puede ver cómo el astro argentino detiene su coche al lado del joven fanático, que le pide una camisa. Por su parte, el capitán del Barça baja la ventanilla y se la regala.

"No jodas Messi. Te quiero muchísimo. Muchísimas gracias Messi. Me dio Messi la camiseta, el mejor del mundo", dijo el seguidor, que no pudo parar de elogiar a su ídolo hasta que 'la Pulga' le hizo un gesto de basta con la mano y pidió: "Ya está, vale".

El clip se hizo rápidamente viral y logró más de 140.000 visualizaciones y más de 22.000 'me gusta'.

