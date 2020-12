Kevin Spacey publica un video por Navidad (pero esta vez para hablar del problema del suicidio)

"En Navidades, y en cualquier otro momento, hay personas que pueden comprenderte y ayudarte, porque no estás solo", afirma el actor la grabación.

Este 24 de diciembre, el actor estadounidense Kevin Spacey compartió un nuevo video de Navidad en su canal de YouTube. Lo hace por tercer año consecutivo, en lo que ya se ha convertido en una tradición desde que abandonara la actuación después de ser acusado de acoso sexual.

En las dos grabaciones anteriores, el ganador de dos Óscar aparecía caracterizado como su personaje en la serie 'House of Cards', Frank Underwood. Sin embargo, en este último video, titulado '1-800 XMAS' y de dos minutos de duración, el actor habla en su propio nombre para abordar el problema del suicidio.

"Este año, muchas personas han compartido sus dificultades conmigo. Pude entenderlos debido a mis propios problemas. Y aunque fue un gran honor para mí ofrecerles apoyo, francamente, debo decir que estaba más allá de mis capacidades. Porque, tristemente, para muchas personas, las cosas se pusieron tan mal que contemplaron la idea de quitarse la vida", dice Spacey al inicio del video.

"Y esto es suficiente para que adopte un enfoque diferente este año y reconozca su dolor y les diga a todos los que están luchando contra esa idea o pensando en ella: 'Por favor, por favor, no den ese paso'", prosigue el actor.

"Si ya no puedes estar donde estás, si estás sufriendo, si necesitas ayuda, si te sientes culpable o avergonzado, si estás luchando con tu identidad, si te ponen contra la pared o si sientes que no puedes encontrar tu camino... Cualquiera que sea tu situación, te prometo que hay una salida. Y en Navidades, y en cualquier otro momento, hay personas que pueden comprenderte y ayudarte, porque no estás solo", continúa.

El actor finaliza el video deseando una feliz Navidad y "un maravilloso 2021". Y, dirigiéndose a "todos los que están sufriendo", concluye: "Mejorará. Definitivamente, mejorará".

La grabación termina con un rótulo con el número de teléfono de la Línea Directa Nacional Estadounidense para la Prevención del Suicidio: 1- 800-273-8255.