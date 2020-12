Jennifer Aniston desata una 'batalla' entre fans y críticos al mostrar un adorno navideño sobre el covid-19

La actriz estadounidense Jennifer Aniston ha sembrado el desconcierto en las redes sociales al compartir la foto de un ornamento navideño dedicado al coronavirus, lo que ha generado un alud de críticas y la consiguiente reacción defensiva de sus fans, informa Fox News.

Aniston publicó en sus stories de Instagram la foto de un elemento decorativo navideño hecho de madera con la frase grabada: "nuestra primera pandemia 2020"; lo que ha desatado la reacción de muchos usuarios, que ven en este objeto una falta de respeto hacia los que sufren la enfermedad o perdieron a sus seres queridos.

Jennifer please pic.twitter.com/6QasOWCDJD — A M A A L 🌙 (@amaaliio) December 26, 2020

"Solo porque te guste una celebridad, no significa que no debas responsabilizarla. Lo siento, pero es insensible poner un adorno que diga 'pandemia 2020'. Vidas inocentes se perdieron a causa de esta pandemia. No vamos a celebrar esto", escribió una usuaria.

"Lo que hizo Jennifer Aniston (sea el adorno suyo o no, fue publicado en su Instagram) fue de mal gusto. Quien hizo ese adorno es un idiota y es todo lo contrario a la empatía", ha notado otro internauta.

Ante la ola de críticas, los fans de la actriz salieron en su defensa y recordaron que Aniston ha estado utilizando su plataforma para ayudar a paliar a los efectos de la pandemia.

"Si estás molesto por la historia de Instagram de Jennifer Aniston, no olvidemos cómo conectó a las pequeñas empresas para tratar de ayudarlas en un momento difícil, e insta a la gente a usar mascarilla en casi todas las publicaciones que hace", ha comentado otra usuaria.

"¿Así que estamos censurando a Jennifer Aniston por un inofensivo adorno navideño? Señor, ten piedad; ustedes 'grinches' pueden irse a otro lugar", reza otro comentario.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!