Decora el escaparate de su tienda con un sencillo juguete navideño y desata un grave incendio

Una residente de la ciudad estadounidense Kansas City estuvo a punto de ver su tienda convertido en cenizas por culpa de un sencillo ornamento navideño que colocó en el escaparate, informa New York Post.

La propietaria del negocio, Kimberly Harris, colocó una bola o domo de nieve —esas esferas de cristal llenas de agua en la que flotan partículas blancas generando un efecto de nieve— junto con otras adornos navideños. Sin embargo, cuando los rayos del sol se reflejaron la bola, el cristal actuó como una lupa generando suficiente calor como para provocar un incendio.

El sonido de la alarma antiincendios alertó a los clientes y empleados en una barbería cercana, cuyo propietario, Josh Gilbert, rompió el cristal de la tienda en llamas con un martillo. Le ayudó otro vendedor de una joyería que vino corriendo con un extintor de incendios, mientras que los empleados de barbería llamaban a bomberos. Los hombres lograron apagar el incendio justo antes de la llegada de los especialistas.

Sun Reflecting through a snow globe sparks fire in a store front via /r/nottheonion https://t.co/cBVWAtBgTXpic.twitter.com/rYUILW8aJ3 — Lost At Home Podcast (@TheLostAtHome) December 24, 2020

La dueña de la tienda, que estaba en casa cuando comenzó el incendio, dijo que nadie resultó herido, aunque el daño fue particularmente grave durante la temporada de fiestas y después de los estragos causados por la pandemia de coronavirus.

"Tienes que entrar y sentirás el olor y lo verás. Está dentro de las prendas", se lamenta la mujer que, no obstante, da las gracias a sus vecinos, ya que sin su rápida reacción, podría no haber quedado nada en absoluto. "Si no hubieran actuando como lo hicieron, tomando medidas y no esperando a los bomberos, podría haber sido mucho peor, así que les estoy muy agradecida", dijo.

