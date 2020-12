VIDEO: El estrepitoso error en un partido de la Premier League que terminó en autogol y abrió el camino a una goleada

En el partido disputado este martes entre el West Bromwich Albion y el Leeds United, se marcó uno de los autogoles más curiosos de la temporada en la Premier League inglesa, provocado por la férrea presión de los rivales.

El West Bromwich comenzó el partido tratando de salir jugando desde atrás, pero los jugadores dirigidos por el entrenador argentino Marcelo Bielsa le cerraron todas las salidas. A los 9 minutos del encuentro, el mediocampista local, Romaine Sawyers, al no ver más opciones, pasó la pelota a la portería, pero no se fijó que el guardameta había abandonado los tres palos buscando una mejor posición para la jugada y no pudo evitar el autogol.

Gracias a ese error el Leeds se adelantó en el marcador, que al final terminó con una goleada de 0-5. Con esta nueva victoria el equipo de Bielsa es decimotercero en la tabla de posiciones, mientras que el West Bromwich es penúltimo.

