VIDEO: Joe Biden y su esposa Jill experimentan un percance con un cañón de confeti en Nochevieja

El presidente electo de EE.UU. y la futura primera dama experimentaron un momento incómodo durante la transmisión en vivo de su mensaje de despedida del año 2020 en el programa 'Dick Clark's New Year's Rockin' Eve' de la cadena ABC. Una vez finalizado el discurso de felicitación, Jill Biden intentó accionar un cañón de confeti, pero no funcionó. Sin embargo, el incidente no causó malestar, sino risas.