Lucasfilm Games anuncia la creación de un nuevo videojuego de mundo abierto de 'Star Wars'

La franquicia Lucasfilm Games ha anunciado a través del portal Wired que está trabajando con la compañía francesa Ubisoft Entertainment en la creación de un nuevo juego sobre 'Star Wars' de mundo abierto, donde el jugador puede moverse libremente por el entorno virtual y alterar cualquiera de sus elementos.

El videojuego será desarrollado por la sueca Massive Entertainment, propiedad de Ubisoft. Julian Gerighty, director de los juegos virtuales 'The Division 2' y 'The Crew', encabezará la dirección creativa del nuevo videojuego, que usará el motor gráfico Snowdrop. De momento no se ha dado a conocer más detalles del proyecto.

Es la primera vez desde 2012 que una compañía que no sea la estadounidense EA (Electronic Arts) produzca un juego de 'Star Wars', poniendo así fin a casi ocho años de exclusividad de esa empresa. Desde Lucasfilm Games destacaron que EA seguirá siendo un socio estratégico e importante para la franquicia, pero sienten "que hay espacio" para más desarrolladores.

"Queremos trabajar con los mejores equipos del sector, que puedan crear excelentes juegos para nuestra propiedad intelectual. En Lucasfilm Games tenemos un equipo de profesionales capaces de trabajar con otros desarrolladores para dar forma, creatividad y diseño a los juegos con el objetivo de que repercutan entre los aficionados", dijo el vicepresidente de Lucasfilm Games, Douglas Reilly.

