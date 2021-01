VIDEO: El autor del nocaut "más increíble de la historia de la UFC" sufre una devastadora derrota ante un rival que no ganaba desde 2018

El luchador estadounidense de artes marciales mixtas Joaquin Buckley fue derrotado por el italiano Alessio Di Chirico este sábado en el evento UFC on ABC1, celebrado en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.

Buckley llegaba al octágono como favorito, habiendo ganado sus dos últimos combates y respaldado por la fama de haber protagonizado el nocaut "más increíble de la historia de la UFC" el año pasado. Su contrincante, por el contrario, buscaba acabar con la racha de tres derrotas consecutivas, sin haber salido ganador desde julio de 2018.

Las expectativas de que el norteamericano pudiera brindar un gran espectáculo eran altas, pero Di Chiric dio la sorpresa en la mitad del primer episodio. Con una patada envió a Buckley a la lona y lo remató con una ronda de izquierdazos en la cara. La paliza era tan clara que el árbitro tuvo que abalanzarse sobre el europeo para frenar el castigo. La contienda terminó por nocaut.

Di Chirico se arrodilló tras escuchar el resultado y no contuvo su emoción. Luego de incorporarse, abrazó a su contrincante y decidió no quedarse para celebrar su victoria. El italiano se rehusó a las usuales ruedas de prensa posteriores porque no estaba contento con que solo los ganadores fueran entrevistados. "Este espectáculo está protagonizado por dos: un perdedor y un ganador. No me gusta esto", reveló.

En las redes sociales no tardaron en reaccionar al inesperado desenlace, que dejó a Buckley con dos victorias y dos derrotas dentro de su carrera en la UFC. Un usuario insinuó que la empresa había puesto a pelear a Buckley con un rival que no ganaba hace años "con la esperanza de obtener algo espectacular". De cualquier forma "tuvieron éxito", afirma.

Buckley, uno de los púgiles más prometedores de la categoría wélter, logró reconocimiento mundial en su combate contra Impa Kasanganay el pasado octubre. Con una fulminante patada trasera lo dejó inconsciente de pie y le arrancó su invicto de ocho peleas. Su maniobra hizo parte de un video que publicó la UFC en diciembre con cuatro espectaculares nocauts de la competición en 2020.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!