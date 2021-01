Un barrendero fotografiado al estilo de las revistas masculinas de moda se convierte en estrella en redes y consigue unos 10.000 dólares

El barrendero de la ciudad rusa de Ufá se hizo famoso tras una sesión de fotos en la que un amigo lo retrató al estilo de una glamurosa revista masculina.

El fotógrafo Román Filíppov publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotos de estudio imitando las portadas de la revista GQ, en las que su amigo Yuri Vetlúguin, al que había conocido de niño y volvió a encontrarse muchos años después, aparece posando con traje de chaqueta y otras prendas estilosas.

"Siendo un bebé, Yura fue dejado en la puerta de un orfanato y allí creció. Tiene un tipo de discapacidad relacionado con trastornos de desarrollo mental, por lo que no está adaptado para llevar una vida independiente. Hasta que Babanya [la abuela del fotógrafo] se hizo cargo de él, prácticamente era un vagabundo", comentó Filíppov en la publicación.

El fotógrafo contó que, debido a su discapacidad, Yura fue engañado varias veces por estafadores, llegando a acumular una deuda de casi 700.000 rublos (algo menos de 10.000 dólares), por lo que pidió públicamente ayuda para recaudar fondos.

La iniciativa fue todo un éxito y en poco más de 24 horas consiguió reunir el dinero necesario para cancelar la deuda, mientras que casi 35.000 usuarios dieron ya un 'me gusta' a las fotos.

"La mayoría de la gente no lo nota, para ellos es solo polvo. Pero él no tiene la culpa de su vida. No todos nacemos en las mismas condiciones ni con las mismas oportunidades. Si tuviera un poco más de suerte ordinaria, podría estar en la portada real de GQ. Después de todo, su bondad y fuerza interior son envidiables", concluyó el fotógrafo.