VIDEO: Bill Clinton parece quedarse dormido durante el discurso de investidura de Joe Biden

Las cámaras de numerosos medios presentes en el evento captaron la escena y dejaron ver al exmandatario en momentos en que al parecer no podía mantener los ojos abiertos.

El expresidente estadounidense Bill Clinton fue captado este miércoles por las cámaras, en el Capitolio de Washington, mientras parecía estar echando una siesta durante la ceremonia de investidura del nuevo mandatario, Joe Biden.

Numerosos medios presentes en el evento grabaron la escena en la que el exmandatario al parecer no podía mantener los ojos abiertos, lo que no pasó desapercibido para los usuarios de Twitter al viralizarse las imágenes. "Bill Clinton está realmente dormido"; "Hacen el zoom en Bill Clinton dormido, como si no estuviera siempre durmiendo", fueron algunos de los comentarios.

Otros usuarios defendieron al expresidente, argumentando que el de Biden "fue un discurso largo" o que Clinton "es viejo" y hay que darle "un respiro". "Imagínese tener que ir a cada investidura después de salir de la oficina y estar en un lugar muy obvio. El tipo es mayor", defendió un internauta.

bill clinton is really asleep rn pic.twitter.com/m7jORNobFI — LF (@the_lunarfather) January 20, 2021

Clinton, de 74 años, estaba sentado junto a su esposa y detrás del exvicepresidente Mike Pence, quienes sí escucharon con atención el discurso del nuevo mandatario.

No es la primera vez que Bill Clinton se queda dormido durante eventos importantes. En 2016 se dejó vencer por el sueño durante el discurso de su esposa, Hillary, en la Convención Demócrata, mientras que el 24 de enero de 2008 se adormiló durante un homenaje a Martin Luther King.

