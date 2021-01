VIDEO: Una pareja de novios se 'agrede' con la torta de bodas y revoluciona TikTok

El video de una pareja de novios lanzándose mutuamente su torta de bodas se ha viralizado en TikTok, donde ya acumula casi 3 millones de reproducciones.

La grabación muestra cómo la novia toma un pedazo del pastel y se lo estampa en la cara a su marido y este, sin dudarlo, responde cogiendo el resto de la tarta y tirándola a la cabeza de la mujer entre risas.

Numerosos internautas no vieron con buenos ojos el comportamiento de la pareja. "Divorcio en el siguiente nivel"; "No es solo agresivo, sino también muy vergonzoso"; "No es un buen arranque del matrimonio", fueron algunos de los comentarios negativos.

La novia, que fue quien subió el video, se defendió diciendo que "una tarta nunca hirió a nadie". "No sentimos vergüenza ante nuestros amigos y familia. Somos así y ha sido divertido para todos. Siento que usted tenga un sentido de humor diferente", escribió en los comentarios de la publicación.