VIDEO: Meten un gol de no creer en España por desconocimiento de una regla sobre los saques de meta

En la goleada del C.P. Cacereño al A.D. Llerenense este domingo en la tercera división del fútbol español, una anotación suscitó la atención de los medios luego de provocar confusión, dudas y reclamos sobre su validez por parte del equipo perdedor.

En el segundo tiempo del partido jugado en el estadio Fernando Robina de Llenera (Badajoz, Extremadura), el guardameta de los locales se disponía a efectuar un saque de meta y jugó en corto el balón con un defensa que estaba dentro de su área. Este último permaneció inmóvil por algunos segundos y, antes de que la bola le llegara, un atacante del Cacereño la interceptó y marcó el 2-0 parcial.

Increíble el gol del Cacereño pic.twitter.com/M7a9WZfQgo — Pedro Bustamante (@bustanono) January 24, 2021

De inmediato, los del Llerenense acudieron a la jueza del compromiso para reprochar lo ocurrido, alegando que se había tratado de una anotación invalida y, por tanto, la defensa había optado por no reaccionar a la acción de gol del contrario. No obstante, se trató de una jugada legal, y la sorpresa y el enojo de los jugadores fue producto del desconocimiento de una modificación a la regla de los saques de puerta, implementada por la Junta de la Asociación Internacional de Fútbol (IFAB, por sus siglas en inglés) desde 2019.

Con respecto a la jugada, el reglamento menciona que en un saque de meta o tiro libre a favor del equipo defensor en su propia área de penalización, el balón estará en juego una vez que se ponga en movimiento, es decir, que los jugadores rivales ya no tendrán que esperar a que el esférico abandone el área para empezar a atacar.

La IFAB aclara que si el tiro se ejecuta rápidamente y el oponente no tiene tiempo de abandonar el área, "no podrá obstaculizar ni evitar la ejecución del saque de meta, si bien sí que podrá interceptar el balón cuando ya esté en juego". Asimismo, el organismo subraya que los jugadores que decidan permanecer voluntariamente en el área o entren antes de la ejecución del saque "no podrán aprovecharse de forma ilegítima de su situación, ni siquiera en el caso de que el saque de meta se ejecutara rápidamente". Bajo este contexto, el gol de Carlos Alberto Carrasco Hernández, 'Teto', resultó valido y le permitió al Cacereño imponerse 4-0 .

