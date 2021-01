Keira Knightley explica por qué no filmará escenas de desnudos dirigidas por hombres

La actriz británica Keira Knightley afirmó este lunes que ya no filmará escenas de desnudos para películas dirigidas por hombres.

"No tengo frente a esto [filmar escenas de desnudos] una prohibición absoluta, pero sí la tengo con los hombres", dijo Knightley durante un 'podcast' de Chanel Connects. "Es en parte vanidad y también es 'male gaze' [o 'mirada masculina', el concepto femenino sobre cómo los eventos se muestran desde el punto de vista de un hombre heterosexual]", explicó.

Aunque la estrella de Piratas del Caribe reconoció la necesidad de alguna desnudez en ciertas películas, dijo que no quería que fueran "esas horribles escenas de sexo en las que estás engrasado y todos gruñen". "No me interesa hacer eso", indicó Knightley.

"Hay momentos en los que digo: 'Sí, veo completamente dónde el sexo sería realmente bueno en esta película, y básicamente solo necesitas a alguien que se vea sexy', así que puedes usar a alguien más. Como yo soy demasiado vanidosa, y mi cuerpo ha tenido ya dos hijos, prefiero no estar desnuda frente a un grupo de hombres", declaró la actriz de 35 años, que desde 2015, cuando se convirtió en madre, ha incluido una cláusula 'de no desnudez' en sus contratos cinematográficos.

Asimismo, Knightley declaró que si le ofrecen participar en una película que se centre en las experiencias de la vida femenina, insistiría en trabajar con una directora. "Si estuviera haciendo una historia sobre ese viaje de la maternidad y la aceptación del cuerpo, sentiría algo como 'lo siento, pero eso tendría que ser con una cineasta'", dijo.

