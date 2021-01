"Le han dado tal paliza que estoy un poco asustado": momento en que el jefe de la UFC teme por la vida de un luchador durante el combate

El presidente de la UFC, Dana White, mostró preocupación por la vida de Calvin Kattar durante el combate en el que el estadounidense se enfrentó a su compatriota Max Holloway el 16 de enero durante el evento UFC Fight Island en Abu Dabi, y que terminó con victoria de Holloway por decisión unánime.

En un video publicado el pasado viernes por la empresa de MMA en su canal de YouTube que muestra lo que ocurre bajo el 'ring', se puede escuchar que White quiso que el combate se detuviera en el cuarto asalto debido al estado de Kattar, que estaba sangrando.

Este momento se aprecia en el minuto 7 del siguiente video:

Cuando el árbitro Herb Dean dejó que la pelea continuara, White se dirigió al director comercial de la UFC, Hunter Campbell, y le dijo que estaba preocupado por Kattar. "Le han dado tal paliza que estoy un poco asustado. No me gusta", dijo White, que añadió: "Esto me recuerda esos combates que cuando terminan [el luchador] se va caminando y muere. Creo que Herb Dean debería haberlo detenido en el cuarto asalto".

"Cuando este combate termine, no hay que parar ni hablar. Metan a este chico en una ambulancia y sáquenlo de aquí inmediatamente", agregó.

Durante el quinto asalto, el empresario señaló que "este maldito asalto no puede terminar lo suficientemente rápido" para él. Tras el combate, White se acercó al equipo de Kattar y les pidió que el luchador fuera llevado a un hospital.

El entrenador jefe de Kattar, Tyson Chartier, detalló más tarde al portal MMA Junkie que su pupilo sufrió una fractura en la nariz y necesitó ocho grapas en el cuero cabelludo. Además, recibió una suspensión médica de seis meses como resultado del combate.