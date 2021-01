Jared Leto confiesa que perdió el único óscar que ha ganado

El actor y también vocalista de la banda Thirty Seconds to Mars espera que la estatuilla "se encuentre en buenas manos dondequiera que esté" . "No es algo que alguien arroje accidentalmente a la basura", comentó.

El actor y músico estadounidense Jared Leto confesó recientemente que desconoce el paradero del preciado óscar que ganó en 2014 como mejor actor de reparto por su papel en la película 'Dallas Buyers Club' ('El club de los desahuciados' en Hispanoamérica).

Como invitado en el programa 'The Late Late Show with James Corden' este martes, Leto aseguró que el galardón lleva desaparecido "unos tres años", desde que se mudó a una nueva casa en Los Ángeles. "Luego, cuando nos mudamos, de alguna manera desapareció mágicamente. Podría estar en algún lado, pero todo el mundo lo ha buscado por todas partes", relata el también vocalista de la banda Thirty Seconds to Mars.

Jared, quien espera que la estatuilla "se encuentre en buenas manos dondequiera que esté", no pierde la esperanza de que alguna persona lo tenga en su haber. "No es algo que alguien arroje accidentalmente a la basura. Espero que alguien se esté ocupando de eso", comenta.

El artista recuerda que, la noche que lo ganó, el premio pasó por muchas manos. "Estaba golpeado y rayado, pero la gente se divertía tomándose fotos con él. Es bueno compartirlo, así que espero que alguien lo esté cuidando bien", concluyó Leto.

