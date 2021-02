Una mujer se tatúa las manos para poder distinguir inequívocamente la izquierda de la derecha (FOTO)

D'Kodia Laine, una estudiante de comunicación en Canberra (Australia), de 23 años, decidió tatuarse ambas manos para poner fin a su viejo problema: no ser capaz de diferenciar la derecha de la izquierda. Laine recurrió a los servicios de Lauren Winzer, una tatuadora del reconocido estudio Hunter & Fox, quien dibujo este miércoles las letras 'L' ('left', izquierda) y 'R' ('right', derecha) en las respectivas manos de su clienta, informa Daily Mail Australia.

"¡No solo son lindos los tatuajes, sino que también pueden ser súper funcionales! Buena suerte para cada vez que necesites orientarte, estoy feliz de ayudar a que te guíes", escribió la tatuadora Winzer en su cuenta de Instagram al postear una foto con su obra.

Antes, muchos de los amigos de Laine se burlaban de ella, ya que siempre le costaba ubicarse entre la izquierda y la derecha. "Mis amigos bromeaban sobre lo tonto que resulta que un adulto tenga que hacer la forma de una 'L' con las manos para diferenciar una de otra", recuerda la estudiante.

Fue durante una fiesta en Canberra, el año pasado, mientras los reunidos jugaban a la 'búsqueda del tesoro', cuando el problema de Laine se puso de manifiesto. La habían nombrado conductora y llevó a su equipo a tomar direcciones equivocadas. Entonces un amigo le pintó las letras 'L' y 'R' en las manos, y ella bromeó sobre la posibilidad de tatuarse las letras. Posteriormente, su chiste acabó haciéndose realidad.

Entretanto, no pocos usuarios de Instagram encontraron ese tatuaje muy útil y se animaron a hacer lo mismo. "Me encanta esto. Definitivamente, tengo que hacer esto yo mismo", se lee en un comentario. "¿Acaso no he dicho que quería que se hiciera esto?", comentó otro usuario al etiquetar a sus amigos.