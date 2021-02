Un luchador de la UFC se tira de cabeza a un lago helado y termina en el hospital con un profundo corte (VIDEOS)

Merab Dvalishvili aclaró que todo ocurrió porque el día anterior al accidente el estanque todavía no estaba congelado, así que no dudó en saltar al agua.

Merab Dvalishvili, un luchador georgiano de artes marciales mixtas que compite en el peso gallo de la UFC, terminó en el hospital con un profundo corte en la cabeza; sin embargo, la herida no se produjo en un combate, sino por lanzarse de cabeza a un lago helado mientras entrenaba.

Dvalishvili, apodado como 'The Machine' (La Máquina), publicó una serie de videos en su cuenta en Instagram en los que se muestra todo lo sucedido. Tras sumergirse en el agua, el púgil reaparece con la cabeza ensangrentada y se dirige a la orilla.

"Me pareció un gran día para entrenar y correr en el parque. Entonces vi un estanque en el que pensé que había nieve y agua. Pero resultó ser todo hielo y ramas de árboles que sobresalían. En cuanto se rompió el hielo sentí que se me despegaba la piel. Pero nada más doloroso que cuando me graparon la piel de nuevo. Ahora todo está bien", comentó el peleador.

Tras recibir asistencia en un hospital local, Dvalishvili aprovechó el momento para explicar la situación. Así, aclaró que su error se debió a que la víspera el estanque todavía no estaba congelado, así que no dudó en saltar al agua.

Posteriormente, el georgiano publicó otra grabación desde el mismo lugar armado de un casco de boxeo y un par de guantes. En su nuevo intento, Dvalishvili se sube a una rama de un árbol cercano al lago y empieza a dar puñetazos para romper el hielo. Luego, el luchador se sumerge en el agua hasta la cintura y continúa su 'revancha'.

Los colegas del deportista apreciaron su lucha y dejaron comentarios elogiosos. "La Máquina mata todo", escribió Alexander Jay Iaquinta. "La Máquina se venga. Dominación", comentó Chris Weidman.