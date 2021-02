VIDEO: Sin cuerpo y con la cabeza hacia abajo comparece en Zoom un congresista estadounidense en plena sesión de Comité de la Cámara de Representantes

Tom Emmer, miembro de la Cámara de Representantes de EE.UU., sorprendió a sus colegas durante la sesión del Comité de Servicios Financieros de la Cámara Baja del Congreso, al comparecer virtualmente con la cabeza hacia abajo y sin cuerpo, provocando una reacción positiva.

Cuando Emmer comenzó a intervenir, sus colegas no pudieron pasar por alto su rara apariencia. "Perdón, Sr. Emmer", intervino la republicana Maxine Waters, "¿Está bien?". Los diputados comenzaron a reír cuando Emmer les aseguró que estaba perfectamente.

"No sé cómo arreglarlo", dijo Emmer. "Puedes pararte de cabeza", exclamó un representante. Luego, otra congresista bromeó: "Al menos no eres un gato", en alusión al abogado de Texas, que esta semana compareció en una audiencia virtual del Tribunal y no logró apagar un filtro que lo hacía ver como felino.

"No sé qué pasó", lamentó Emmer. "Simplemente salió de esta manera. Lo apagué y lo volví a encender, y todavía estoy". Por fin pudieron arreglar la configuración de la pantalla, y el congresista reapareció, esta vez de la forma habitual, y sonriendo ampliamente.