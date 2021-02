Dos actores de 'Juego de tronos' protagonizarán la adaptación televisiva del videojuego 'The Last of Us'

Los actores de la popular serie de televisión 'Juego de tronos' Bella Ramsey y Pedro Pascal han sido elegidos como protagonistas para la adaptación televisiva que HBO ha hecho del exitoso videojuego 'The Last of Us'. Ramsey y Pascal, que en 'Juego de tronos' interpretan a Lyanna Mormont y Oberyn Martell, encarnarán a Ellie y Joel en la nueva serie. Pedro Pascal también interpreta el papel principal en la exitosa serie 'The Mandalorian', ambientada en el universo de 'Star Wars'.

En enero, se dio a conocer que el cineasta ruso Kantemir Balágov —uno de los premiados del Festival de Cannes por sus dramas 'Una gran mujer' y 'Demasiado cerca'— había sido elegido por HBO para dirigir el capítulo piloto de la adaptación de 'The Last of Us' para la pantalla.

La serie se basa en el argumento del videojuego, cuya acción se desarrolla 20 años después de que la civilización moderna haya sido destruida por un peligroso virus que provoca la mutación de los seres humanos en caníbales. Se centra en dos protagonistas: el contrabandista y endurecido superviviente Joel y la adolescente Ellie, a quien Joel saca de una opresiva zona de cuarentena. Este encargo por dinero pronto se convierte en un peligroso viaje por EE.UU. en el que uno depende del otro para sobrevivir.

