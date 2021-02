VIDEO: Un conserje ruso de 70 años responde una pregunta sobre el amor con una cita de los Beatles en inglés y luego se despide en francés

Un conserje de la ciudad rusa de Tomsk sorprendió a una periodista que se le acercó en la calle y le preguntó si creía que el amor se basa en lo material. El hombre, de 70 años, inesperadamente respondió en inglés con un fragmento de una popular canción de los Beatles. "Can't buy me love. Everybody tells me so" ('No puedes comprarme amor. Todo el mundo me lo dice'), fueron sus palabras.

Continuando con su entrevista, la periodista quiso saber si celebraría el día de San Valentín. El septuagenario le aseguró que sí y que planeaba leer 'El camino del Zen', de Alan Watts, porque es un libro que contiene "muchas explicaciones" sobre el amor. Por si fuera poco, el conserje se despidió agradeciendo y diciendo su nombre en francés.