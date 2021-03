"En nombre de la ciencia": un chef explica cómo preparar un filete de carne con una tostadora

El chef británico Craig Harker decidió poner a prueba un truco que se ha hecho viral en redes sociales que consiste en cocinar un filete de carne en una tostadora.

Harker, propietario de un pub en la ciudad inglesa Stockton-on-Tees, compró una tostadora, varios filetes de carne y empezó a experimentar, informa The Mirror. En el primer intento, el filete salió un tanto crudo, por lo que lo volvió a meter en el tostador, pero en esta ocasión se cocinó demasiado.

"Aprendí por ensayo y error", señaló Harker en un video que publicó en Facebook. En el tercer intento, el corte consiguió el punto perfecto: "rosado en el medio pero bien hecho por fuera".

El hombre aseguró que personalmente preferiría cocinar el filete en un sartén, pero que realizó este "pequeño experimento" en "nombre de la ciencia".

"Cocinar un filete en una tostadora no es tan malo como parece. Por descontado que nunca vamos a servir esto en el bar, pero para los seguidores que no saben cómo cocinar un buen filete, no está mal", concluyó.

