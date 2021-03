Padres casan a sus hijos gemelos de cinco años entre sí porque creen que eran amantes en su vida anterior

Los progenitores comentaron que no tenían otras opciones porque las creencias supersticiosas tailandesas sugieren que uno de los gemelos se enfermará si no se casan para limpiar su karma.

Unos hermanos gemelos de cinco años fueron casados entre sí en Tailandia este jueves porque sus padres creen que en su vida anterior eran amantes cuya relación terminó antes de que pudieran contraer matrimonio, informa Daily Mail.

Los padres, Weerasak, de 31 años, y su esposa Rewadee, de 30, siguen las creencias budistas que afirman que todos los gemelos con diferente sexo nacen juntos porque tienen el 'karma' de su vida pasada en la que eran amantes que no se casaron. Según los padres, a menos que los gemelos se casen lo antes posible, sus vidas estarán perturbadas por la mala suerte que persistirá de sus encarnaciones anteriores.

Para la ceremonia los padres invitaron a un monje budista, familiares y amigos. La boda incluyó elementos tradicionales tailandeses, desfiles, bailes y ofrendas de regalos de familiares cercanos.

Sin embargo, el matrimonio entre gemelos no es legalmente válido y solo se hizo con fines ceremoniales. "Solo estamos haciendo esto para asegurarnos de que nuestros hijos estén a salvo. No queremos que uno de ellos se enferme y no hay nada que perder si seguimos esta creencia", destacó el padre de los hermanos.

