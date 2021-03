En busca del 'no tiempo', una clave para la creatividad que practicaban Jobs y Einstein y que recomienda la neurociencia

De la ciencia y de la historia hemos aprendido que organizar bien la rutina diaria es esencial para el éxito, pero también coinciden en que necesitamos suficiente 'no tiempo' en nuestro día a día, según se desprende de un nuevo artículo de la revista especializada en negocios Inc., que explica en qué consiste esta idea que algunas personalidades han sabido aprovechar.

¿De qué se trata?

Según indica Steven Kotler, autor del libro 'The Art of the Impossible' ('El arte de lo imposible') y orador de TED, el 'no tiempo' es, básicamente, un tiempo tranquilo en solitario cuando uno está aislado del ruido y de las demandas del mundo, "una oscuridad total que no pertenece a nadie excepto a mí".

"Las preocupaciones urgentes del día aún no han llegado, por lo que hay tiempo para ese lujo supremo: la paciencia", detalla Kotler, cuyo 'no tiempo' empieza a las cuatro de la madrugada, cuando comienza su sesión de escritura matutina, y termina a las 07:30, cuando el resto del mundo se despierta.

Según el autor, la neurociencia demuestra que los bloques de tiempo de tranquilidad y desconexión tienen un efecto profundo en nuestro pensamiento y creatividad, mientras que la presión "obliga al cerebro a concentrarse en los detalles, activando el hemisferio izquierdo y bloqueando la imagen más grande".

En otras palabras, el 'no tiempo' "nos ayuda a relajarnos lo suficiente como para ver el panorama general y permitir que las ideas innovadoras salgan a la superficie", explica Inc.

"Ingrediente esencial" del éxito

La revista también recuerda que "muchas personas increíblemente exitosas han entendido la misma verdad de forma intuitiva". Entre los ejemplos más famosos destacan el de Albert Einstein —que insistió en que muchas de sus mejores ideas se le ocurrieron mientras estaba sin hacer nada'— y el Steve Jobs, que "también era un holgazán famoso".

"Por supuesto, ambos genios hicieron un trabajo increíblemente duro para hacer realidad sus ideas", matiza el artículo, subrayando que el 'no tiempo' "no es todo lo que necesitas para cambiar el mundo". Sin embargo, sí es un "ingrediente esencial" que uno no debe pasar por alto a la hora de diseñar su rutina matutina perfecta, si quiere ser "la versión más creativa y exitosa" de sí mismo, concluye.

