"¿Qué acaba de pasar?": Un luchador de MMA noquea a su rival, lo celebra e intenta seguir golpeándolo (VIDEOS)

El neozelandés Kai Kara-France noqueó a su rival, el brasileño Rogério Bontorin, en un combate de artes marciales mixtas (MMA, por sus siglas en inglés) disputado este sábado en Las Vegas (Nevada, EE.UU.). Sin embargo, cuando ya celebraba el K.O., el luchador miró al su rival y se acercó a él amagando con golpearle.



En una grabación publicada en Twitter por Kara-France, se observa cómo Kara-France le propina tres puñetazos seguidos en la cara a Bontorin, que cae sobre la lona y no logra levantarse, por lo que el árbitro, Herb Dean, se interesa por él.

En un vídeo compartido por la UFC en Instagram, se ve cómo el luchador neozelandés corre por el cuadrilátero con los brazos en alto, pero, en determinado momento, fija su atención en su rival, tendido en el suelo, e intenta seguir con el combate, aunque el colegiado lo impide.

Esta reacción provocó la ira del brasileño, que se levanta y le lanza su protector bucal a su rival, aunque no acierta. Por su parte, Kara-France sigue celebrando la victoria, lo que sorprende a los comentaristas que retransmiten el evento. "¿Qué acaba de pasar?", reza la publicación del organismo deportivo.

"Mal ganador"

No pocos aficionados criticaron la actitud de Kara-France. "No te acerques al oponene cuando está en el suelo y finjas lanzarle otro puñetazo. Mal ganador", escribió un internauta. No obstante, también hay quien señala que el luchador pensaba quizá que el combate todavía no había terminado.

De hecho, algunos de ellos culpan de lo ocurrido al árbitro, por no haber dado por terminada la pelea con la suficiente claridad, lo que —en su opinión— habría confundido al neozelandés, que pensó que debía rematar a su adversario.

Kara-France se embolsó una bonificación extra de 50.000 dólares por la pelea. De este modo, el actual número 8 de peso mosca de la UFC posee un balance de 22 victorias y 9 derrotas, mientras que Bontorin cuenta en su haber con 16 combates ganados y 3 perdidos.

