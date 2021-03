¿Qué consejo se habría dado a sí mismo hace un año al inicio de la pandemia? Preguntamos a nuestros lectores y aquí están sus respuestas

Algunos usuarios se habrían recomendado invertir en acciones y divisas digitales y sobre todo no dejarse llevar por el miedo.

La pandemia mundial de coronavirus ha cambiado nuestra vida cotidiana y ha traído la llamada 'nueva normalidad' que, al parecer, ha llegado para quedarse y a la que la humanidad ha tenido que adaptarse. RT ha preguntado a sus lectores en Telegram, Facebook e Instagram qué es lo que se habrían aconsejado a sí mismos hace un año.

Los consejos más populares en todas las redes fueron ahorrar e invertir en bitcóin, la moneda digital que registró un aumento récord el año pasado y cuyo valor se sitúa ahora en unos 56.000 dólares.

Algunos usuarios habrían recomendado también invertir en acciones de empresas tecnológicas y farmacéuticas, como Amazon y Pfizer, así como en los productores de mascarillas y en la red estadounidense de tiendas de videojuegos GameStop.

Algunos lamentan haber comprado paisajes o entradas para conciertos. Entre otros consejos prácticos, los seguidores de RT propondrían mejorar la conexión a Internet, "conseguir lentes con filtro azul" e invertir en la compra de pijamas y pantunflas en lugar de ropa formal.

También se habrían aconsejado hacer ejercicio, cuidar mucho de su salud, alimentarse bien, descansar más, aprender a meditar e incluso pedir una cita con el psicólogo.

Una gran parte de los consejos se centraba de las relaciones familiares. Muchos lectores sugirieron que hubieran buscado dedicar más tiempo a sus seres queridos. "Disfruta de las personas que te importan, dedícales todo el tiempo posible", escribió un usuario.

Ciertos lectores tuvieron un enfoque más espiritual y dijeron que lo más importante que se habrían aconsejado es simplemente "vivir", "ser feliz con cosas simples", mantener la calma y no dejarse llevar por el miedo.

"Disfruta cada experiencia que tengas, ahorrar es fundamental y sobretodo no malgastes tu tiempo en cosas innecesarias que no aporten nada a tu vida", escribió un comentarista, al tiempo que otro sostuvo que lo crucial sería "disfrutar al maximo la vida ya que un dia estamos y al otro puede que ya no".