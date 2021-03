VIDEO: El legendario 'monstruo' Kane no puede contener las lágrimas al enterarse en directo de que entrará en el salón de la fama de la WWE

El famoso luchador y ahora político Glenn Jacobs, más conocido como 'Kane', no pudo contener las lágrimas al enterarse de que será una de las leyendas de la WWE que entrarán este año en el salón de la fama de la empresa. Se lo anunció este miércoles su colega The Undertaker durante un episodio del 'show' The Bump de la WWE. Visiblemente emocionado, el múltiple excampeón respondió que ese honor no hubiera sido posible sin personas como 'El Enterrador', una figura imprescindible en su carrera.