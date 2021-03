El carguero encallado en el Canal de Suez inspira cuentas de Twitter dedicadas tanto al buque como a la excavadora que intenta liberarlo

La imagen de una pequeña excavadora ayudando a liberar al enorme portacontenedores MV Ever Given, que este martes encalló en el Canal de Suez y bloqueó el tránsito en ambas direcciones, no solo ha generado una avalancha de memes y bromas, sino también inspirado la creación de cuentas en Twitter dedicadas a ese inusual problema.

Así, la cuenta titulada 'Chico con la excavadora en el Canal de Suez' ha logrado atraer a más de 12.600 seguidores en un par de días. "Haciendo mi mejor esfuerzo. Sin promesas", se lee en la bio de esta cuenta, en la que se comparten escenas de la excavadora y tomas cómicas de la situación.

"Me las arreglé para excavar buena parte de esa cosa bulbosa. Todavía está atascado", reza un tuit.

Managed to dig out good part of the bulbous thingy. It's still stuck. #Evergiven#SuezCanal#Suezpic.twitter.com/zbeD59LA6V — Guy With The Digger At Suez Canal (@SuezDiggerGuy) March 25, 2021

Además, el autor de la cuenta propuso llamar a la excavadora 'Ever Digging' ('Siempre Cavando', en inglés), en aparente alusión al nombre del carguero encallado, el MV Ever Given, y anunció que pedirá un aumento del 70 % en su salario "cuando todo esté hecho".

'Chico con la excavadora en el Canal de Suez' no es la única cuenta que ha surgido a raíz de la situación que vive el carguero. De hecho, el propio MS Ever Given también tiene ya una cuenta, en la que el buque es descrito como un "barco de contenedores en una situación un poco difícil" y asegura que "lo siente mucho".

Previamente, el contraste entre las 220.000 toneladas de peso y 400 metros de eslora del carguero y el reducidísimo tamaño de la excavadora provocó una ola de memes en las redes sociales.

"Yo / Mis problemas", bromeó un usuario.

The Suez Canal situation has yielded some great meme templates. pic.twitter.com/8JWkHkBwd1 — Matt Whitlock (@mattdizwhitlock) March 25, 2021

"Mi progreso / Mi lista de cosas por hacer", indicó otro.

"Procrastinación / El flujo de trabajo / Yo escribiendo una lista de cosas por hacer", escribió un internauta.

Today’s Comic: We are all, in our own little way, that ship. pic.twitter.com/GVDjLxzErX — Chaz Hutton (@chazhutton) March 24, 2021

