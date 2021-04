FOTOS: Un enjambre de 15.000 abejas se apropia de un auto mientras el conductor se va de compras

Los bomberos de la ciudad de Las Cruces, en el estado de Nuevo México (EE.UU.), atendieron una llamada inusual el pasado 28 de marzo para remover aproximadamente 15.000 abejas de un auto estacionado cerca de una tienda de comestibles. La historia fue compartida en Facebook por la institución que atendió el incidente.

El dueño del vehículo se percató de la presencia del enjambre en el asiento posterior solo cuando empezó a conducir, después de regresar de la tienda y colocar los alimentos dentro del coche.

Dado el carácter especial de la situación, los socorristas optaron por recurrir a Jesse Johnson, un bombero fuera de servicio que se dedica a la apicultura en su tiempo libre. El profesional llegó al sitio con todo el equipamiento necesario: un kit de colmena, aceite de limoncillo, así como guantes y la vestimenta correspondiente. De este modo, el experto logró retirar las abejas del auto y las trasladó a su propiedad donde encontraron su nuevo hogar. En total, todo el 'operativo' duró alrededor de dos horas.

"Por suerte, cuando las abejas hacen un enjambre, son bastante dóciles. No tienen un hogar que proteger por un momento. Es mucho más intimidante que peligroso", cita las palabras del apicultor The New York Times.

Asimismo, el incidente no saldó con lesiones graves, aunque uno de los vigilantes de seguridad de la tienda fue picado por los insectos.