VIDEO: Un futbolista recibe un pelotazo de un recogebolas por hacer tiempo en un partido y se gana además una tarjeta amarilla

El italiano de la Roma Riccardo Calafiori recibió un pelotazo de un recogebolas molesto porque el defensa decidió hacer tiempo en un saque de banda. La escena ocurrió en el partido de ida contra el Ajax de los cuartos de final de la Europa League este jueves en el Amsterdan Arena de Países Bajos.

A dos minutos de concluir el encuentro, la Roma ganaba 2-1 y Calafiori se disponía a reponer un balón desde la lateral. Sin embargo, en lugar de tomar la pelota que tenía más cerca, decidió ir a buscar otra que estaba más lejos. Esa pérdida de segundos alteró a uno de los recogebolas, que no aguantó la actitud tramposa del futbolista y le lanzó un balón que lo golpeó muy cerca de la cara.

Calafiori reaccionó instintivamente y lo gritó, pero se mantuvo tranquilo y evitó un confortamiento físico. Luego de finalmente tomar el esférico y antes de ponerlo en juego, el italiano recibió una tarjeta amarrilla por retrasar el reinicio del partido. "Realmente no me lo esperaba. En ese momento pensé muchas cosas, pero estaba tranquilo. Probablemente no me hubiera gustado ver a un jugador del otro equipo perder el tiempo", dijo a la prensa Calafiori sobre el episodio.