VIDEO: Un abuelo que no pudo visitar a su nieto en México lo sorprende al cantarle feliz cumpleaños desde el otro lado del río fronterizo con EE.UU.

Isidro Gonzáles no pudo salir del territorio estadounidense, debido a su estatus migratorio, y pasó meses sin ver a su familia en México.

La prohibición de los viajes no esenciales entre EE.UU. y México debido a la pandemia no fue suficiente obstáculo para impedir que un abuelo –quien no pudo salir del territorio estadounidense, debido a su estatus migratorio, y pasó meses sin ver a su familia– celebrara el cumpleaños de su nieto, informa la cadena Televisa.

Un video, difundido esta semana en las redes sociales, captó el conmovedor momento en que Isidro Gonzáles canta 'Las Mañanitas', canción tradicional mexicana de cumpleaños, desde la orilla del río Grande en la ciudad de Eagle Pass (Texas), al pequeño Santiago, de 4 años, que está en el lado mexicano.

Un abuelo canta a su nieto desde el otro lado del río fronterizoUn abuelo que vive en EE.UU. no pudo visitar a su nieto el día de su cumpleaños y demostró con su gesto que el amor que no conoce fronteras 👇👀 pic.twitter.com/aRgiosZcLm — RT en Español (@ActualidadRT) April 23, 2021

"Levanta la mano ¿Cómo estás hijo? Te amo, te amo mucho", se escucha al abuelo, a lo que el niño respondió: "¡Yo también!". Un momento después Gonzáles se puso detrás de su teclado y tocó y cantó la famosa canción. "Estas son 'Las Mañanitas' que cantamos a ti Santi querido, hoy por ser día de tu santo te las cantamos a ti", agregó.

El modo de Gonzáles de felicitar a su nieto es solo una de las muchas formas diferentes en que las familias han celebrado los eventos importantes durante la pandemia de coronavirus.

El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. anunció este martes que continuará aplicando restricciones a los viajes no esenciales en las fronteras terrestres hasta el próximo 21 de mayo, para "impedir la propagación del covid-19 y proteger a los ciudadanos".

