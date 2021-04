Mark Zuckerberg dice que se cubrió la cara con protector solar para engañar a los paparazzi

El director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, finalmente decidió explicar el porqué de las imágenes en las que apareció surfeando en Hawái con la cara emblanquecida por una gruesa capa de protector solar.

En una infame foto del año pasado, el magnate estadounidense aparecía sobre una tabla eléctrica de surf eFoil, de unos 12.000 dólares, luciendo una sudadera con capucha y con la cara cubierta por una densa mascarilla blanca de crema solar.

La imagen desató una ola de memes, con comentarios en los cuales los usuarios lo compararon con el Joker, Data de 'Star Trek', el fantasma Kaonashi de 'El viaje de Chihiro' o incluso con un mimo.

Nothing can surprise me in 2020 pic.twitter.com/Y2HfTmc4yc — Sven Henrich (@NorthmanTrader) July 19, 2020

Zuckerberg abordó este martes el incidente, en una conversación en vivo con el jefe de Instagram, Adam Mosseri, y afirmó que había sido un esfuerzo fallido para engañar a los paparazzi.

"Me di cuenta de que había un paparazzo siguiéndonos, y entonces me dije: 'Oh, no quiero que me reconozca, ¿sabes qué voy a hacer? Solo voy a ponerme un montón de protector solar en la cara'", aseveró el fundador de Facebook. "Pero eso salió mal".

Aunque reconoció que es "una persona bastante pálida" y se quema haciendo actividades al aire libre en lugares como Hawái, el empresario admitió que realmente no creía necesitar todo ese protector solar para protegerse contra las quemaduras.

"Realmente debí haberlo pensado mejor. Eso fue demasiado protector solar. Nadie necesita tanto", dijo al tomarse el incidente con sentido del humor.