VIDEO: La WWE anuncia el regreso de su exestrella Eva Marie tras años de ausencia y desata la ira de las redes

La WWE ha anunciado el regreso de su exestrella Natalie Marie Coyle, mejor conocida como Eva Marie, quien abandonó la empresa estadounidense de lucha libre en el 2017 tras ser suspendida por incumplir sus normas de salud.

En un video promocional, difundido este lunes por la compañía durante el semanal Raw, se puede ver a la luchadora afirmando que "Eva-lución" volverá pronto a la WWE. "He estado pensando en dónde he estado y a dónde voy. ¿Tengo su atención ahora? Bien. Ya saben, en el camino de la vida hay vueltas y revueltas, pero siempre he intentado ser la que controla mi propia vida y la independencia que conlleva. Pero parte de eso es devolver", declaró la deportista en el clip. "Quiero ser alguien a quien otros admiren. Quiero influir en los demás para que persigan sus propias ambiciones, como hice yo. Así que he vuelto al punto de partida. Esto es Eva-lución", agregó.

Sin embargo, el anuncio provocó ira entre los fanáticos de la lucha libre, que no tardaron en criticar a la empresa de Vince McMahon por volver a contratar a Eva Marie -cuya actuación en el ring había sido objeto de muchas críticas- pocas semanas después de anunciar el despido de una variedad de luchadores, entre ellos varios excampeones.

En concreto, el pasado abril la WWE reveló que había despedido a varios de sus luchadores, entre ellos las excampeonas por parejas Peyton Royce y Billie Kay, la múltiple excampeona Mickie James, Kalisto, Chelsea Green, Samoa Joe, Bo Dallas y Tucker. Según un informe de Fightful, los despedidos se produjeron debido a los recortes presupuestarios. El pasado año por las mismas fechas, la empresa había liberado a más de 20 luchadores de sus contratos, debido a las dificultades financieras provocadas por la pandemia.

WWE fired Mickie James, Peyton Royce & Billie Kay.... But bringing back Eva Marie? Man pic.twitter.com/5kFkVsYvA1 — ChiseledAdonis (@chiseledadonis) May 4, 2021

Lost The IIconics and Mickie James and got Eva Marie in return. 😗😗 pic.twitter.com/RzYVpllw8K — ジョナ (@asukascity) May 4, 2021

"Eva Marie no tiene más habilidades que la autopromoción y un buen aspecto. Eso es todo", escribió un usuario de Twitter. "Y no tengo ningún problema con eso, pero la WWE despidió a Billie Kay, Peyton Royce, Maria Kanellis y Mickie James este año. Estos no son indicios de que el producto será bueno y entretenido", añadió.

"La WWE despidió a Mickie James, Peyton Royce y Billie Kay ¿Pero traer de vuelta a Eva Marie?", cuestionó otro internauta.

WWE fired Mickie James, Peyton Royce & Billie Kay But bringing back Eva Marie? 🤦🏾 #WWERAWpic.twitter.com/PXAZKCWqz6 — Arindam ♏ (@TheArchitect032) May 4, 2021

Fire Samoa Joe and hire Eva Marie #WWERawpic.twitter.com/coT8P3V7UJ — DRADA LEE (@2Sweet4Lyfe) May 4, 2021

Let Mickie James and Billie Kay go for Eva Marie pic.twitter.com/gCXa5CREng — Adrian (@eIiteadrian) May 4, 2021

