VIDEOS: Un auto sale volando de la pista y por poco embiste a los espectadores durante un rally en Rusia

Una carrera de rally amateur celebrada este fin de semana en la región rusa de Leningrado estuvo a poco de terminar en tragedia cuando un automóvil casi embiste a los espectadores tras perder el control en una curva y dar varias vueltas por el aire.

El accidente, sufrido por el piloto Oleg Lozinsky, fue el único que tuvo lugar durante la carrera, llamada Picnic. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran el momento en el que su auto avanza a gran velocidad sobre la sinuosa pista de tierra y de repente empieza a patinar.

El vehículo de carreras perdió finalmente el control y chocó contra un costado de la vía antes de elevarse violentamente por los aires, pasando muy cerca de la multitud que apenas intentó esquivar el peligro.

Por fortuna, no fue más que un susto y ni el piloto ni los espectadores resultaron heridos. "Cuando recobré el sentido, vi que después del accidente la gente seguía parada en el mismo lugar", recordó Lozinsky, al tiempo que cuestionó a los organizadores del evento.

"Les mostré el video [a los organizadores]. "Lo vieron, pero no hubo reacción de su parte. Me alegro de que nadie haya resultado herido", agregó, instando a que se pidan explicaciones a los responsables de por qué no hubo ningún control de seguridad en el recorrido.