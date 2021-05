Una mujer bota un billete de lotería recién comprado y se lo devuelven 10 días después con 1 millón de dólares de premio

Una mujer, cuya identidad no ha trascendido, desechó un billete de lotería sin percatarse de que era ganador de un millón de dólares y lo recibió de nuevo 10 días después de la compra, reportan medios locales.

La afortunada adquirió el boleto en un local en Springfield (Massachusetts, EE.UU.), lo revisó apresuradamente y, convencida de que no había acertado, lo lanzó al cesto de basura. Fue Abni Shah, hijo del propietario del negocio, quien rescató el despreciado cupón. "Una noche, estaba revisando los billetes de la basura y me di cuenta de que no había rayado el número", relató el hombre.

Tras descubrir que la papeleta vendida le concedía una ganancia nada despreciable al poseedor, la familia de Shah tardó dos días en decidirse a devolvérsela a la cliente. Lograron dar con ella gracias a que la mujer visita regularmente el establecimiento. Al entrar en la tienda y recibir el billete ganador, la suertuda "se puso como loca y lloró como un bebé", contó el propietario del comercio, Maunish Shah.