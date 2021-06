VIDEO: Leninismo y Comunismo asisten a la boda de su hermano Socialismo en la India y se hacen virales

Un hombre indio llamado Socialism (Socialismo), se casó con su esposa Mamta Banerjee en una ceremonia celebrada el pasado domingo en la localidad de Seelanaickenpatti a la que asistieron sus hermanos Leninism y Communism (Leninismo y Comunismo).

Las imágenes de la boda se hicieron rápidamente virales en las redes sociales luego de que los internautas tuvieran conocimiento de los inusuales nombres de inspiración izquierdista del novio y de sus hermanos.

Su padre, A. Mohan, secretario de distrito del Partido Comunista de la India, explicó a Ruptly que eligió esos nombres para sus hijos tras la disolución de la URSS "para reiterar que el comunismo sobrevivirá mientras haya existencia humana en el mundo". Asimismo, afirmó que habría llamado 'Marxism' (Marxismo) a su hija si hubiera tenido una.

Sin embargo, el hombre admitió que, a causa de sus peculiares nombres, sus hijos se enfrentaron a dificultades a la hora de ser admitidos a la escuela, ser hospitalizados o hacer amigos.

"Durante mi época escolar, mis amigos no podían pronunciar bien mi nombre y me preguntaban sobre mi religión y se burlaban de mí por mi nombre. A esa edad, no tenía ni idea de por qué nos llamábamos así y solía preguntarle a mi padre. Nuestro padre solía decir: 'Será así por ahora, pero cuando crezcáis, estaréis orgullosos de vuestros nombres'", contó Leninism.

Leninism, Communism y Socialism han seguido los pasos políticos de su padre, siendo todos ellos miembros del Partido Comunista indio.

La práctica de poner nombres con reminiscencias izquierdistas o de antiguos líderes políticos no es algo inédito en la India. Así, el actual ministro principal del estado de Tamil Nadu, donde residen los hermanos, se apellida Stalin, como el líder soviético Iósif Stalin.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!