Descubren tras 435 días una "cápsula del tiempo" dejada por un piloto a inicios de la pandemia

Los tripulantes de un Airbus A321 de la aerolínea estadounidense Delta Airlines descubrieron en la cabina del aparato una carta dejada por su último piloto tras estacionar el avión en un aeródromo de Victorville (California) en las primeras semanas de la pandemia de coronavirus.

"Hola, pilotos, es 23 de marzo [de 2020] y acabamos de llegar desde el Aeropuerto Internacional St. Paul de Mineápolis. Es muy escalofriante ver a gran parte de nuestra flota aquí en el desierto", reza la nota, calificada en un comunicado de la compañía como "una cápsula del tiempo".

"Si está aquí para recogerlo, entonces la luz debe estar al final del túnel. Es asombroso lo rápido que esto cambió", continúa el piloto, Chris Dennis, antes de concluir: "¡Que tenga un vuelo seguro sacándolo del depósito!".

El propio Dennis publicó una fotografía de la nota en su perfil de Facebook el día cuando la dejó, confesando que estaba fuertemente impresionado al ver a decenas de aeronaves estacionadas en un lugar.

"Hoy ha sido un día que recordaré el resto de mi vida. […] No tenía ni idea de lo que iba a ver ni de las emociones que iba a sentir. Escalofriante, apocalíptico, surrealista... todas ellas son palabras que aún no se ajustan a lo que está sucediendo en el mundo. Cada uno de estos aviones representa cientos de puestos de trabajo, si no más", escribió entonces el aviador.

