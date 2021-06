Los 5 libros que dejaron reflexionando a Bill Gates y que recomienda leer este verano boreal

El filántropo y multimillonario estadounidense Bill Gates ha publicado una lista de cinco libros que le "dejaron pensando", algunos dedicados a la relación entre la humanidad y el medioambiente, según ha escrito el cofundador de Microsoft en su blog.

El magnate, que suele publicar listas semejantes de vez en cuando, explica que cuando termina un libro y piensa en elegir uno nuevo "no siempre hay una razón" para lo que elige. "A veces leo un gran libro y me inspiro para leer varios más sobre el mismo tema. Otras veces estoy ansioso por seguir recomendaciones de alguien a quien respeto", precisó.

Recientemente, sostiene, le han interesado libros sobre una relación complicada entre la humanidad y la naturaleza. "Tal vez sea porque la vida de todos ha sido alterada por un virus. O tal vez sea porque he pasado mucho tiempo este año hablando de lo que debemos hacer para evitar un desastre climático", manifestó.

Gates, gran activista climático, espera que los siguientes libros sean de interés para todos.

'Luces apagadas: orgullo, ilusión y caída de General Electric', de Thomas Gryta y Ted Mann.

El libro estudia el fracaso de lo que una vez fue un gran negocio. Gates menciona que tenía preguntas durante años al respecto y el libro las ha contestado todas. Ofrece mucho para aprender a todos los que se desempeñan como líderes, sea de una compañía o cualquier otra organización, por centrarse en los errores cometidos por los directivos de General Electric.

'Bajo un cielo blanco: la naturaleza del futuro', de Elizabeth Kolbert.

La ganadora del premio Pulitzer, Elizabeth Kolbert, describe su última obra como "un libro sobre cómo la gente trata de resolver problemas causados por gente que trata de resolver problemas". Detalla una cantidad de maneras en que la humanidad interviene en la naturaleza, incluida la edición de genes y la geoingeniería.

'Una tierra prometida', de Barack Obama.

"Casi siempre me interesan los libros sobre los presidentes estadounidenses y 'Una tierra prometida' me gustó en particular", escribe Gates. Las memorias del exmandatario abordan su carrera desde los primeros días hasta su salida de la Casa Blanca y narra sobre las decisiones que tomó y cuáles considera equivocadas. "Creo que es un libro poderoso que ayuda a dar un vistazo adentro del gran liderazgo", comenta el multimillonario.

'The Overstory', de Richard Powers.

Gates reconoce que es unas de las más inusuales novelas que ha leído en años. La obra sigue la vida de nueve personas y examina su conexión con los árboles. "Aunque el libro ofrece una visión algo extrema hacia la necesidad de proteger los bosques, quedé conmovido por la pasión de cada personaje con su causa y lo terminé leyendo con el deseo de conocer más sobre los árboles", escribe Gates.

'Una defensa elegante: la nueva ciencia extraordinaria del sistema inmunológico, una historia en cuatro vidas', de Matt Richtel.

Aunque el autor escribió ese libro antes de la pandemia, su investigación del sistema inmunológico humano es una "lectura valiosa que ayuda a entender lo que es necesario para poner freno al covid-19", señala Gates. El premio Pulitzer mantiene el tema accesible centrándose en cuatro pacientes, cada uno de los cuales tiene que manejar su sistema inmune de una u otra manera.

