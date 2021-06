Le regala una prueba de ADN a su madre 'medio iraquí' y acaban descubriendo un secreto familiar

Una usuaria de Reddit ha relatado cómo ha cambiado la vida de su madre al comprarle una prueba de ADN que reveló un secreto familiar.

Su madre, nacida en Polonia del matrimonio de una polaca y un inmigrante de Irak, pidió la prueba con motivo del Día de la Madre. La mujer, la mayor de los ocho hermanos, era acosada en Polonia cuando era niña por ser medio iraquí, pero posteriormente "se volvió extremadamente orgullosa" de sus raíces, cuenta la usuaria.

"Me siento horrible por ser quien compró la prueba"

Sin embargo, cuando llegaron los resultados de la prueba, descubrieron con sorpresa que la mujer era "100 % europea". Aunque la hija intentó convencerle de que solo se trataba de un error, la madre, "visiblemente molesta", terminó llamando a su hermana en Polonia. Esta, a su vez, 'interrogó' a la abuela, quien acabó confesando que en la época en que fue concebida su hija primogénita tenía un novio polaco, y el intervalo de tiempo entre este y su relación con el iraquí "era muy corto", por lo que que "nunca estuvo realmente segura" de quién era el padre.

"Nunca en un millón de años hubiera pensado que este sería el resultado", afirma la usuaria, que recuerda que su madre pensó durante toda su vida que era medio iraquí, mientras que ella misma también estuvo siempre "orgullosa" de su ascendencia e incluso mantuvo contacto con algunos de sus primos en Bagdad.

"Toda esta situación acaba de devastar a mi madre y no está segura de si quiere contárselo a su padre o no", asegura la internauta. "En mi mente, él sigue siendo mi abuelo y sigue siendo su padre, pero no puedo evitar sentirme horrible por ser quien compró la prueba", confiesa.

