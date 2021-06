Burger King trolea a Álvaro Morata por fallar un penal en la Eurocopa y la broma le sale cara en las redes

A muchos internautas no gustó la broma de la empresa a costa del delantero de la selección española, que acabó goleando a Eslovaquia.

La cadena de comida rápida Burger King España improvisó una broma a costa del penalti fallado este miércoles por el delantero de la selección española Álvaro Morata, pero muchos internautas no le vieron la gracia y respondieron con fuertes críticas a la empresa.

Este miércoles España goleó 5-0 a Eslovaquia en la tercera jornada del Grupo E de la Eurocopa 2020, pero en el minuto 12, cuando el partido aún iba 0-0, Morata erró un disparo desde el punto de penal.

Cuando te pides un Whopper sin pepinillo y te atiende Morata. #EURO2020#Eurotuberspic.twitter.com/RdtiFA7jJJ — Burger King España (@burgerking_es) June 23, 2021

La cuenta de Twitter de Burger King España reaccionó al fallo, publicando una imagen de una hamburguesa con una gran porción de pepinillos acompañada del mensaje: "Cuando te pides un Whopper sin pepinillo y te atiende Morata".

Esa broma no gustó a algunos internautas, que no dudaron en calificarla de "vergozosa" y de "falta de respeto". "Preocupaos mas de vuestra empresa y pedir disculpas no estaría mal", respondió un usuario a la publicación de Burger King. "Ese humor fácil puede tener sentido para un simple tuitero, pero para una marca/empresa internacional sobra", comentó un segundo internauta. "Es increíble la falta de respeto de este tuit. Que una empresa como Burger King España haga esto", se lamentó otra usuaria.