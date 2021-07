Timadores se hacen pasar por empleados de un banco para engañar a una anciana rusa, pero no esperaban la 'lección' que ella les dio

Una residente de la ciudad rusa de Cheliábinsk engañó a unos estafadores e incluso consiguió que le enviaran 500 rublos (unos 7 dólares) a su cuenta telefónica, informan medios locales.

Los timadores, haciéndose pasar por empleados de un banco, llamaron a una profesora de lenguas extranjeras, de 70 años, e informaron a la mujer de que unos desconocidos querían supuestamente robarle dinero de su cuenta. Cuando pidieron a la anciana que les revelara cuánto dinero guardaba en el banco, esta les afirmó que en su cuenta había 8 millones de rublos (unos 109.000 dólares), aunque en realidad tenía unos 50 rublos (68 céntimos).

"Dije la primera cantidad que se me ocurrió: 8 millones. No sé por qué esa cantidad", explicó al medio la mujer, cuyo nombre no fue revelado. "Entonces la persona con la que hablaba empezó a apresurarse a decir que cada segundo era valioso, y me sugirió que fuera al banco, retirara todo el dinero y lo transfiriera a una cuenta segura. Además, pidió que no colgara para seguir en contacto", agregó.

En respuesta, la a pensionista declaró que las llamadas entrantes a su teléfono eran de pago, por lo que los estafadores se ofrecieron a recargar su saldo. "Casi inmediatamente me transfirieron 500 rublos. Al parecer, me iban a tener enganchada durante mucho tiempo", apuntó.

La mujer señaló que cuando el mismo 'empleado' volvió a llamarla, instándola de nuevo a ir a un cajero automático, ella le preguntó a qué banco representaba. "Cuando lo nombró, me hice la esclerótica y le dije que los 8 millones estaban en otra organización, y que solo tenía 50 rublos en su banco", dijo.

A continuación, la anciana escuchó "un lenguaje soez" por teléfono y a continuación el estafador colgó. La mujer detalló que ya se había encontrado con llamadas similares en dos ocasiones anteriores, pero simplemente las ignoró, y cuando volvió a escuchar el saludo de un "agente de seguridad del banco", decidió seguir el juego a los timadores.

