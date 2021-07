Messi envía un mensaje a un fan de 100 años que anota a mano cada uno de sus goles en un cuaderno (VIDEO)

El argentino Lionel Messi emocionó a uno de sus seguidores, un abuelo de 100 años, que anota a mano cada uno de sus goles, al enviarle un mensaje saludándolo, informó este miércoles Diario Olé.

Don Hernán es acérrimo fan de Messi, lleva anotados en un cuaderno todos los goles marcados por el astro argentino, en total más de 730. Se acostumbró a seguir los partidos de fútbol con papel y lápiz porque "no tiene teléfono y no tiene computadora", explicó su nieto, Julián Mastrángelo, que, a su vez, contó la historia de su familiar en las redes sociales, que se fue haciendo viral hasta que llegó al delantero del F.C. Barcelona.

🔟🇦🇷 El saludo del '10' de Argentina para Don Hernán, el abuelo fanático que anota sus goles a mano📹 IG/julian.mc98 pic.twitter.com/hjJrfEghc1 — Diario Olé (@DiarioOle) July 14, 2021

"Hola Hernán. Me llegó tu historia, me parece una locura. Ni yo tengo guardados los goles de esa manera. Te mando un abrazo grande y agradecerte por eso que hacés, por el seguimiento. Nos vemos", expresó Messi en un video de 20 segundos. Al ver la grabación de saludos de su ídolo, Don Hernán se emocionó y dijo: "No me digas que es Messi, [...] Muchísimas gracias, siempre te seguí, te seguiré y te seguiré hasta el final, Messi, hasta el final andaré detrás tuyo. Gracias, Messi", declaró el aficionado.