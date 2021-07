Snoop Dogg retransmite durante varios días seguidos por Twitch mientras juega (pero el sonido no funciona)

El rapero estadounidense Snoop Dogg retransmitió durante seis días seguidos por Twitch cómo jugaba al 'Madden NFL 21', un videojuego de fútbol americano, pero el sonido no funcionaba, informó este martes PC Gamer.



Pese al contratiempo técnico, entre 5.000 y 48.000 personas se conectaron para seguir sus partidas en silencio. Dado que el chat de dicha plataforma del artista solo admite emoticonos, varios internautas trataron de explicarle con 'emojis' el problema, aunque sin éxito.

Al parecer, el músico de 49 años no reaccionó a los mensajes de aquellos que seguían la retransmisión. No está claro si Snoop Dogg lo hizo adrede o no.

Posteriormente, el cantante logró arreglar la situación gracias a la ayuda de su amigo Hollywood Gene. Según este, la razón por la que Twich había silenciado las retransmisiones del artista fue que puso música de fondo mientras jugaba.

El pasado mes de marzo el rapero sorprendió a sus fans y a la comunidad de 'gamers' cuando se enojó en medio de una partida del mismo videojuego y se fue sin apagar la transmisión en directo, que siguió durante varias horas.

¿Te ha parecido interesante? ¡Déjanos tu opinión en los comentarios!