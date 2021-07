Mark Zuckerberg, pillado poniendo 'me gusta' a un meme que se burla de Jeff Bezos

El director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, ha sido pillado in fraganti al poner 'me gusta' a un 'meme' de Instagram que acusa a Jeff Bezos de haber realizado su viaje espacial a costa de sus empleados.

"Los empleados de Amazon escuchando a Jeff Bezos agradecerles por haberlo enviado al espacio", reza el meme que muestra al personaje de Joaquin Phoenix, Joker, poniéndose el maquillaje de payaso con una lágrima solitaria en su mejilla.

"¿De nada? ¿Puedes darnos un aumento?", escribió debajo de la imagen la popular cuenta de 'memes', @tank.sinatra, que publicó la foto.

Si bien las redes pueden presumir de miles de 'memes' creados diariamente, en la última semana el espacio virtual se ha convertido en un campo de batalla, con más y más usuarios acusando a Jeff Bezos de viajar al espacio gracias a costa de las condiciones laborales de los empleados de Amazon.

El mismo multimillonario echó más leña al fuego cuando confesó que sus empleados habían pagado el vuelo de su cohete New Shepard.

"Quiero agradecer a cada empleado de Amazon y a cada cliente de Amazon porque vosotros pagasteis por todo esto", dijo Jeff Bezos en una rueda de prensa después de haber terminado su viaje espacial con éxito.

Sin embargo, los internautas no tardaron en recordarle que no lo había hecho con el apoyo de sus empleados sino gracias a salarios reducidos e impuestos no pagados.

Aunque Mark Zuckerberg y Jeff Bezos no tienen un historial de rivalidad, la postura de Zuckerberg hacia el viaje del exdirector ejecutivo de Amazon, o al menos hacia los 'memes', parece ser clara.