Un comentarista en YouTube califica de "mediocre" la interpretación de un pianista, le llaman mentiroso y contesta con su propia versión perfecta

Un pianista aficionado tocó un tema conocido como 'Rush E', que entre algunos músicos se considera casi imposible de interpretar en directo. El tema inicialmente fue subido por un canal de YouTube que publica diferentes tutoriales de piano.

La mayoría de los comentaristas elogiaron la interpretación. "¿Cómo pueden poner un 'dislike' a esto? No veo a nadie más interpretándolo", se preguntó uno de los usuarios, a lo que un comentarista bajo el apodo Fanchen contestó: "probablemente porque era mediocre, sin ofender".

Agregó que nunca puso 'dislike' al video en cuestión, pero cree que la interpretación "necesitaba algo de trabajo". Y no dejó sus palabras sin fundamento. A finales de junio publicó su propia versión de la pieza 'imposible' de tocar que resultó estar muy cerca de la perfección. Su video, titulado 'Un chico piensa que no puedo interpretar 'Rush E' y me llama mentiroso', superó los 1,8 millones de reproducciones, el doble de lo que recibió el video de la primera interpretación.

Además, algunos usuarios de YouTube mostraron su admiración por ese "acto de villanía". Algunos compararon a Fanchen con un poderoso villano que salió victorioso en un final épico.

El 17 de julio, el autor del tema, el canal Sheet Music Boss, publicó su versión de "una interpretación ideal" de 'Rush E', creada con un programa de inteligencia artificial que se basó en grabaciones de pianistas reales para simular los movimientos de las manos al tocar el instrumento. Algunos comentaristas bromearon que Fanchen va a tomar otro desafío para hacer una interpretación aún más perfecta.