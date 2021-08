'Chile no existe': el supuesto post de un terraplanista en Facebook que desató una lluvia de memes en redes sociales

La imagen de un posteo en un grupo privado de Facebook llamado 'Tierra plana - España' desató una oleada de memes en redes sociales por la controvertida teoría de su exponente: "Chile no existe".

Según la publicación, el usuario alega que el país austral no existe porque vio un documental en el que "las casas parecen de cartón" y las personas lucen como "actores" porque incluso "miran a la cámara". Además, dice que ha hecho investigaciones y que "todo el que habla de que ha estado en Chile no puede demostrarlo".

"Yo nunca he estado en Chile y no conozco a nadie que haya estado en Chile. He visto algunas fotos pero seguramente sean CGI [imagen generada por computadora]", refiere el post.

Ahora #Chile no existe 🙄⬇️PD. Es un terraplanista pic.twitter.com/NhCXs8su1t — Jaime Coloma T. (@JaimeColomaT) August 13, 2021

Aunque la captura de pantalla se ve pixelada y es difícil determinar su veracidad o si se trata de un comentario sarcástico, la opinión fue suficiente para que los chilenos se animaran a compartir la teoría terraplanista que sugiere la inexistencia de su país.

"Me deben 27 años de sueldo"

Entre las reacciones más comentadas en redes estuvo la infaltable predicción de Los Simpson sobre la supuesta "inexistencia" de Chile. "¡Nos pillaron! Somos actores", ironizó otro usuario en la red social.

Otra semana empieza y es hora de grabar, hay que sostener la mentira #chilenoexistepic.twitter.com/WftFr3FOiO — NelsonZenkai (@NelsonZenkai) August 16, 2021

En el absurdo debate tampoco faltaron los que exigían su sueldo por ser actores, las fotos de paisajes chilenos simulando que eran un "set" de grabación y los reclamos contra los "guionistas" de la trama que debían interpretar los personajes del país imaginario: "Si Chile no existe y somos actores, quiero que me cambien el rol de pobre".

Me deben 27 años de sueldo como actor. 😂 😂 😂 😂 😂 😂La información más estúpida que he escuchado últimamente. 😱😡😀😀#chilenoexiste#chilepic.twitter.com/0FedcFE5iL — Pablo Antonio Velásquez Cerna (@PaulAntoine2021) August 14, 2021

"¡Por fin podemos dejar de actuar! (...) Por fin voy a poder recuperar mi vida en Europa, weona. Este set de grabación me tenía harta, el mismo diálogo siempre, siempre las mismas personas, estaba cansada", bromeó una ciudadana chilena en un video de Tik Tok que también se compartió en Twitter.

CHILE no existe, por fin nos liberamos 💕 pic.twitter.com/4E2Sf4jmQm — ElJoo (@ElJooAndres) August 14, 2021

