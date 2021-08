Daniella Pineda responde con un ingenioso mensaje a las críticas por no tener el voluptuoso físico del personaje animado al que dará vida

A través de redes sociales, la actríz ofreció una disculpa llena de ironía al público por no "coincidir anatómicamente" con su personaje, "una mujer de 1,82 metros, con senos tamaño doble D y cintura de cinco centímetros".

Daniella Pineda, la actriz estadounidense que interpretará a Faye Valentine en la adaptación de Netflix de 'Cowboy Bebop', una de las series de animé más reconocidas, ha enviado un ingenioso y contundente mensaje a sus críticos tras los comentarios negativos que recibió después de que se mostraran los primeros adelantos de la producción.

Después de que este lunes la productora difundiera unas imágenes en las que se muestran imágenes de los personajes principales de la serie, los cazarrecompensas Spike Spiegel, Jet Black y Faye Valentine, la actriz fue el blanco de gran cantidad de burlas y críticas por parte de seguidores del animé que no consideran que sea la indicada, principalmente por su físico, para interpretar a la cazarecompensas .

A través de una historia compartida en su cuenta de Instagram, la artista se disculpó irónicamente por no tener el cuerpo del personaje que interpreta. "Me quiero disculpar con los 'fans' porque no coincido anatómicamente con mi personaje de 1,82 metros, con senos tamaño doble D, cintura de cinco centímetros. Buscaron en todos lados por esa mujer y ¡no pudieron encontrarla! Es un poco raro. Entonces se decidieron por mi pequeño culo", comentó Pineda.

Del mismo modo, ofreció una disculpa y explicó el porqué el vestuario de su personaje no "es exactmente igual" al de la serie, en donde la justiciera porta un top amarillo escotado debajo de una camisa roja suelta, pantalones cortos y botines blancos, ya que es muy complicado realizar escenas de acción. "Ese traje original, hicieron un par de ellos, pero, como he dicho, acabaron como sorbidos en mis diversas grietas, para no volver a ser recuperados, así que necesitábamos construir algo que pudiera resistir la prueba del tiempo", comentó sarcásticamente.

A pesar de que el tono utilizado es más humorístico que agresivo, a través de redes sociales han comentado lo acertado de sus comentarios que, entre líneas, dejan de manifiesto la cosificación y los estándares irreales establecidos para las mujeres que interpretan un personaje, al mismo tiempo que lanzan una crítica a todas las personas que valoran la apariencia de una mujer sexualizándola.

El cast esta conformado por YamilAtala (Spike Spiegel), Ricardo Tejedo (Jet Black) y Elsa Covia (Faye Valentine). Funimation organizará una fiesta de proyección de Cowboy Bebop para los fans el 3 deseptiembre. pic.twitter.com/h3xOXMI7l4 — World Dubbing & News ES (@DubbingWorldES) August 24, 2021

A pesar de contar solo con 26 episodios, las aventuras, desventuras y tragedias de un grupo de cazarrecompensas que viajan a bordo su nave espacial han hecho de 'Cowboy Beebop' uno de los referentes del animé fuera de Japón. Ahora, Netflix espera tener el mismo éxito con su adaptación en acción real, que se estrenará este otoño a través de su plataforma.

