El icónico luchador The Undertaker tortura a lo 'Saw' a miembros de The New Day y se vuelve monstruo: el tráiler del inusual proyecto de WWE y Netflix

La WWE publicó este martes el primer tráiler de la película interactiva 'Escape The Undertaker', que será estrenada el 5 de octubre en Netflix. Contará cómo los miembros del trío The New Day buscan "unir su poder de positividad con el poder de la urna de The Undertaker" en una mansión embrujada y se encuentran cara a cara con el propio 'Hombre Muerto', quien recurrirá a todo su arsenal de trucos sobrenaturales para probar si Big E, Kofi Kingston y Xavier Woods "tienen suficiente coraje".