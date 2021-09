FOTOS: Angela Merkel visita un parque de aves y queda 'cercada' por bandadas de loros

Durante su visita este jueves al parque de aves de Marlow, en su anterior circunscripción 15 en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, la canciller alemana Angela Merkel quedó 'cercada' por bandadas de loros, uno de los cuales incluso se posó sobre su cabeza. En sus manos llevaba Merkel dos vasos de 'néctar de Lori' para alimentar a los pájaros. Solo se negó a sostener a un búho de unos 60 centímetros de alto. "No, no. Me fue bien con los periquitos", dijo.